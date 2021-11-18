Украина "ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества под видом COVID-выплат

2021-11-18 18:40

В Украине появилась новая схема мошенничества под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Как стало известно, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

"ПриватБанк просит своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные заманчивые сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", - говорится в сообщении.

Кроме того, со своей стороны банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.