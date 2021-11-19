Украина Для защиты украинско-белорусской границы применили тактику эшелонного прикрытия

2021-11-19 18:30

В Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение в пограничных областях из-за миграционного кризиса в Беларуси.

"Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса побуждает к выводу: в случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения положение в пограничных областях или в пограничных районах соответствующих пограничных областей. Сейчас пока что такой необходимости нет", - заявил сегодня глава МВД Денис Монастырский.

Также он рассказал о подготовке к защите границ. По словам главы СМВ, уже определены 10 потенциальных участков, протяженностью около 270 км.

"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", - сообщил Монастрыский.

Также через две недели запланированы полевые учения на границе.

"К охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия", - сообщил он.