Коронавирус В Украине за сутки свыше 17 тыс. случаев COVID-19

2021-11-20 10:00

 

В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 17 419 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 652 человек; летальных случаев - 449 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 8 520 человек.

За последние сутки в Украине проведено 86 600 тестов.

Как отмечается в сообщении, 93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 075 433 человек;
  • выздоровело - 2 512 756 человек;
  • летальных исходов - 72 084;
  • проведено ПЦР-тестирований - 14 847 087.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Нацбанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен

2021-11-19 21:36

Для защиты украинско-белорусской границы применили тактику эшелонного прикрытия

2021-11-19 18:30

КАРТА Прогноз погоды на выходные - 20 и 21 ноября украинцев ждет потепление

2021-11-19 15:48

За сутки прививку сделали 294 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-19 14:47

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине за сутки свыше 17 тыс. случаев COVID-19

2021-11-20 10:00

За сутки прививку сделали 294 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-19 14:47

В Минздраве завили, что Украина прошла пик осенней волны коронавируса, но существует угроза...

2021-11-19 13:45

В Украине за сутки больше 20 тыс новых случаев заражения, от осложнений погибли 725 граждан

2021-11-19 11:15
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине за сутки свыше 17 тыс. случаев COVID-19 2021-11-20 10:00
За сутки прививку сделали 294 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом 2021-11-19 14:47
В Минздраве завили, что Украина прошла пик осенней волны коронавируса, но существует угроза... 2021-11-19 13:45
В Украине за сутки больше 20 тыс новых случаев заражения, от осложнений погибли 725 граждан 2021-11-19 11:15