Коронавирус В Украине за сутки свыше 17 тыс. случаев COVID-19

2021-11-20 10:00

В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 17 419 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 652 человек; летальных случаев - 449 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 8 520 человек.

За последние сутки в Украине проведено 86 600 тестов.

Как отмечается в сообщении, 93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

За все время пандемии в Украине: