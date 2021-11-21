Украина Украинцам придется декларировать дополнительные доходы и подарки

2021-11-21 12:30

 

В 2022 году нужно будет подавать декларацию о доходах

В 2022 году украинцам нужно будет внести в декларацию о доходах все дополнительные доходы, благотворительность и подарки.

Как передает "Хвиля", об этом говорится в 162 статье Налогового кодекса, пишет biz.today.

Так, украинцам, имеющим кроме основной работы любые виды дополнительных доходов, нужно в 2022 году обязательно обратиться в налоговую службу и заполнить декларацию.

Исходя из украинского законодательства, ежегодному декларированию подлежит доход от независимой профессиональной деятельности, дополнительный доход, который граждане Украины получают в результате аренды недвижимости. Кроме того, в декларации нужно указать подарки и благотворительность.

При этом налоговая ставка на дополнительные доходы составляет 18%. Таким образом, от общей суммы, которая выручена от продажи недвижимости, нужно заплатить налог размером 5%. А вот подать налоговую декларацию следует по месту регистрации до 1 мая 2022 года.

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Украинцам придется декларировать дополнительные доходы и подарки 2021-11-21 12:30