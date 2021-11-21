Украина Пенсии мужчин и женщин сравняют: кто сколько получит в следующем году

2021-11-21 14:30

Хорошие новости для женщин, у которых есть 29 лет стажа

В следующем, 2022 году в Украине планируют поднять пенсии женщинам - это коснется в первую очередь тех, у кого есть 29 лет страхового стажа.

"Апостроф" рассказывает о том, кто из украинских женщин могут рассчитывать на дополнительные льготы от государства.

Пенсии мужчин и женщин в Украине отличаются. Одной из причин является уход женщин в декретный отпуск - в связи с этим, трудовой стаж прерывается, что также влияет на размер выплат.

При выходе на пенсию в страховой стаж засчитываются не только те годы, когда женщина официально работала, но и периоды, когда она занималась воспитанием детей. Отметим, что это возможно лишь при получении пособия при рождении ребенка - если выплат не было, то и стажа нет. Кроме того, в стаж входит еще и время пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами.

На дополнительные льготы от государства могут рассчитывать женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, а также матери лиц с инвалидностью с детства.

Эти люди имеют право выхода на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми. Если женщина занимается воспитанием несовершеннолетних детей, то ей положена надбавка к пенсии в размере 150 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для того, чтобы хоть как-то уровнять пенсии мужчин и женщин, в 2022 году власти планируют увеличить пенсии женщинам при наличии 29 лет страхового стажа - ежемесячные выплаты возрастут на 9%.