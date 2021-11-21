Коронавирус Тысяча за COVID-вакцинацию: можно ли потратить деньги по своему усмотрению

2021-11-21 15:00

Украинцы не смогут потратить тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса на другие услуги, которые не предусмотрены данной программой.

Об этом в субботу, 20 ноября, в интервью «Радио Свобода» заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«Нет, такое программой не предусматривается», — сообщил он.

Программа, по которой украинцы, привитые двумя дозами ковид-вакцины, смогут получить 1000 гривен, введена в первую очередь для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе пять направлений, которые наиболее пострадали при введении карантинных ограничений:

креативные индустрии,

кино,

театры,

музеи,

спорт и спортивные центры,

авиа и железнодорожные перевозки.

Приложение можно использовать через приложение или портал «Дия» при наличии соответствующих цифровых сертификатов о прививках. «Дия» сформирует виртуальную карточку, которой можно будет оплачивать услуги только по этим пяти направлениям.

По его словам срок действия программы: с 19 декабря 2021 по 18 декабря 2022 года. Глава Кабмина подчеркнул, что иностранные партнеры оценили эту программу как одну из лучших практик.

Чиновник также объяснил, как смогут использовать 1000 грн за вакцинацию пенсионеры в маленьких населенных пунктах, где нет развитой культурной инфраструктуры.

«Мы выплачиваем 500 грн категории 80+, 400 грн — 75+. Соответственно, будет в этом году (для возрастной категории — ред.) 70+, это 300 грн и далее следующие годы соответственно для 65 и 60 лет. Плюс есть индексация пенсий.

А эта программа (1000 грн после полного курса вакцинации — ред.), направленная на поддержку пострадавших индустрий, но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться «Дией», как тем ресурсом, который помогает государству упорядочивать отношения граждан и государства, и упрощать их», — подытожил Шмыгаль.