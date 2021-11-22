В Украине с 1 декабря повысят пенсии: какие банки будут их платить
2021-11-22 16:40
С 1 декабря 2021 года украинских пенсионеров ожидает новый этап повышения пенсий. Это связано с увеличением прожиточного минимума.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
В ведомстве подробно рассказали, в каких банках должна производиться выплата пенсий и денежной помощи в 2021 году, это:
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "Первый Украинский Международный банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "КРЕДОБАНК"
- АО "Полтава-Банк"
- АО "ОБ"РАДОБАНК"
- АО "БАНК ВОСТОК"
- ПАО "КБ АККОРДБАНК"
- АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрсиббанк"
- АО АБ "ЮЖНЫЙ"
- АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
- АО "ОТП Банк"
- АО "ЮНЕКС БАНК"
- АО АКБ "Львов"
- АО "МТБ БАНК"
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- АО "АКБ"ИНДУСТРИАЛБАНК"
- АО ВОСТОЧНО – УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- АО "МОТОР-БАНК"
- АО "Идея Банк"
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК"
- АО КБ "ПРИВАТБАНК"
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины
- АО "Сбербанк"
- АО "МетаБанк"
- АО "ТАСКОМБАНК"
- АО "Международный инвестиционный банк"
- АО "УКРАИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- АО "ПРАВЭКС БАНК"
- АО "АКЦЕНТ- БАНК"
- АО "Поликомбанк"
- АО "КБ "ГЛОБУС"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "МЕГАБАНК"
- АО "ПроКредит Банк"
- "АКБ"КОНКОРД"
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ""АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
- АО "СКАЙ БАНК"
Стоит отметить, что многодетные матери, а также матери детей с врожденной инвалидностью имеют право выйти на пенсию по достижению 50 лет при условии наличия не менее 15 лет стажа (с учетом лет, потраченных на воспитание малолетних детей).