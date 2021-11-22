Украина В Украине с 1 декабря повысят пенсии: какие банки будут их платить

2021-11-22 16:40

С 1 декабря 2021 года украинских пенсионеров ожидает новый этап повышения пенсий. Это связано с увеличением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве подробно рассказали, в каких банках должна производиться выплата пенсий и денежной помощи в 2021 году, это:

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "Первый Украинский Международный банк"

АО "Банк Альянс"

АО "КРЕДОБАНК"

АО "Полтава-Банк"

АО "ОБ"РАДОБАНК"

АО "БАНК ВОСТОК"

ПАО "КБ АККОРДБАНК"

АБ "Укргазбанк"

АО "Укрсиббанк"

АО АБ "ЮЖНЫЙ"

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

АО "ОТП Банк"

АО "ЮНЕКС БАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МТБ БАНК"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "АКБ"ИНДУСТРИАЛБАНК"

АО ВОСТОЧНО – УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "Идея Банк"

АО "УНИВЕРСАЛ БАНК"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины

АО "Сбербанк"

АО "МетаБанк"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "Международный инвестиционный банк"

АО "УКРАИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "АКЦЕНТ- БАНК"

АО "Поликомбанк"

АО "КБ "ГЛОБУС"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "МЕГАБАНК"

АО "ПроКредит Банк"

"АКБ"КОНКОРД"

АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ""АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"

АО "СКАЙ БАНК"

Стоит отметить, что многодетные матери, а также матери детей с врожденной инвалидностью имеют право выйти на пенсию по достижению 50 лет при условии наличия не менее 15 лет стажа (с учетом лет, потраченных на воспитание малолетних детей).