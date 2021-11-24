Украина Украинским пенсионерам с 1 декабря повысят выплаты: как вырастут пенсии

2021-11-24 18:40

 

Пенсионный фонд проинформировал о том, что с 1 декабря будут повышены пенсионные выплаты для некоторых категорий украинских пенсионеров.

По данным ПФУ, перерасчет произойдет в связи с повышением прожиточного минимума. Именно к нему привязаны объемы максимальной и минимальной пенсионной выплаты.

Минимальная заработная плата с 1 декабря вырастет с 6 тысяч гривен до 6,5 тысяч гривен. Поэтому минимальный размер пенсии для украинцев старше 65 лет, которые имеют стаж 30 лет для женщин и 35 для мужчин, поднимется до 2600 гривен.

Минимальный прожиточный минимум с 1 декабря увеличится с 2294 гривен до 2393 гривен. В связи с этим пенсионерам повысят уровень минимальной пенсии – с 1854 гривен до 1934 гривен.

Кроме того, увеличатся индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

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