В Украине дешевеет популярный продукт

Цены снизились на рынках и магазинах
Не смотря на рост цен на продукты, цены на некоторые из них снижаются. На радость украинцам, дешевеет картошка.
На рынках и магазинах цены на картофель снижаются, передает ТСН.
В ноябре картошка подешевела на 20%. Килограмм картошки, по средним ценам, стоит немногим более 6 грн.
По словам экспертов, первые ночные заморозки повлияли на снижение цены на этот популярный продукт.
Производители и продавцы, не имеющие своих помещений для хранения картофеля, рискуют испортить товар. Поэтому цены на картофель начали снижать.
При этом остальные овощи "борщового набора" продолжают дорожать. Дороже всего в Украине стоят свекла, лук и морковь.