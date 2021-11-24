Украина В Украине дешевеет популярный продукт

2021-11-24 22:00

 

Цены снизились на рынках и магазинах

Не смотря на рост цен на продукты, цены на некоторые из них снижаются. На радость украинцам, дешевеет картошка.

На рынках и магазинах цены на картофель снижаются, передает ТСН.

В ноябре картошка подешевела на 20%. Килограмм картошки, по средним ценам, стоит немногим более 6 грн.

По словам экспертов, первые ночные заморозки повлияли на снижение цены на этот популярный продукт.

Производители и продавцы, не имеющие своих помещений для хранения картофеля, рискуют испортить товар. Поэтому цены на картофель начали снижать.

При этом остальные овощи "борщового набора" продолжают дорожать. Дороже всего в Украине стоят свекла, лук и морковь.

 

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