Экономика Налога на выведенный капитал в Украине не будет - стали известны новые детали меморандума с МВФ

2021-11-26 08:26

В Украине не будут заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который украинские власти заключили с Международным валютным фондом.

"После детального технического изучения мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, а также начали предпринимать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", - говорится в меморандуме.

Также власти Украины воздержатся от ввода новых или расширения существующих налоговых преференций и льгот как на отраслевом, так и на региональном уровнях, за исключением потенциальных мелкомасштабных механизмов поддержки, которые будут тщательно разработаны для обеспечения ограниченных и целевых стимулов.

"Мы будем продолжать информировать общественность о стоимости освобождения от налогообложения и расширим анализ, включив налоговые потери, связанные с упрощенным режимом налогообложения", - говорится в тексте документа.