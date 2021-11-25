Украина Одессит преодолел путь святого Иакова - прошел пешком по Испании более 400 км

2021-11-25 14:10

Одессит прошел пешком 430 километров по Испании, сообщает Telegtam-канал Одессы.

Он преодолевал путь святого Иакова, который ещё называют El Camino De Santiago. Это паломнический маршрут с тысячелетней историей, по которому пилигримы со всей Европы пешком добирались до храма с предполагаемым местом захоронения одного из апостолов.

“Шёл по Северному пути вдоль побережья. Мне хотелось видеть море. Начал с середины пути и дорога заняла 18 дней. Примерно 430 км (320 до Сантьяго и ещё 100 до мыса Финистерре).