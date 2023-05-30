ВОЙНА В Украине Организовавшая сбор денег для оккупантов одесситка, получила 11 лет тюрьмы с конфискацией

2023-05-30 12:27

На основе доказательств, собранных Службой безопасности Украины, одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, что в декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мер в Одесской области.

По данным следствия, двое ее родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

"В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств", - уточнили в спецслужбе.

Для этого в группах в мессенджерах и запретных соцсетях Вконтакте и Одноклассники она размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.

Суд признал ее виновной в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины) и назначил 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

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