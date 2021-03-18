Украина Задержан 24-летний одесский хакер, взломавший 15 млн сайтов, почтовых ящиков и аккаунтов в Соцсетях

2021-03-18 14:42

Киберполиция разоблачила жителя Одессы, который создавал и распространял вредоносные программы для получения личных данных интернет-пользователей. Таким образом хакер собрал базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей.

Как сообщает Департамент киберполиции, парню грозит до двух лет лишения свободы. Следственные действия продолжается.

"Киберполиции установила, что 24-летний местный житель собственноручно разработал и распространял вредоносное программное обеспечение. Программа позволяла удаленно взламывать административные панели веб-ресурсов. В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности, их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты соцсетей, электронных ящиков и тому подобное", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы и в формате pdf рассылал на электронную почту пользователям. При этом он представлялся сотрудником службы безопасности сервисов. Также свои разработки он продавал на хакерских форумах.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла мобильные телефоны и компьютерную технику, на которой были обнаружены образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных в веб-панелях.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК.