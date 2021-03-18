Украина Задержан 24-летний одесский хакер, взломавший 15 млн сайтов, почтовых ящиков и аккаунтов в Соцсетях

2021-03-18 14:42

Киберполиция разоблачила жителя Одессы, который создавал и распространял вредоносные программы для получения личных данных интернет-пользователей. Таким образом хакер собрал базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей.

Как сообщает Департамент киберполиции, парню грозит до двух лет лишения свободы. Следственные действия продолжается.

"Киберполиции установила, что 24-летний местный житель собственноручно разработал и распространял вредоносное программное обеспечение. Программа позволяла удаленно взламывать административные панели веб-ресурсов. В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности, их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты соцсетей, электронных ящиков и тому подобное", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы и в формате pdf рассылал на электронную почту пользователям. При этом он представлялся сотрудником службы безопасности сервисов. Также свои разработки он продавал на хакерских форумах.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла мобильные телефоны и компьютерную технику, на которой были обнаружены образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных в веб-панелях.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ отразила масштабную кибератаку связанной с РФ хакерской группировки Armageddon

2021-03-16 13:02

Из-за хакеров фермеры Нидерландов хотят создать собственную службу безопасности

2021-03-10 15:04

СБУ за год раскрыла 20 хакерских группировок и отразила шесть сотен кибератак

2021-01-21 08:37

Почему во время пандемии значительно участились хакерские атаки и кражи данных

2021-01-04 14:12

Еще новости в разделе "Украина"

Задержан 24-летний одесский хакер, взломавший 15 млн сайтов, почтовых ящиков и аккаунтов в Соцсетях

2021-03-18 14:42

АНОНС 21 березня у Києві - Гала-концерт з нагоди Дня Об’єднання Італії та 160-ї річниці утворення Італійської держави

2021-03-18 12:23

КАРТА Прогноз погоды на 18 марта: Украину снова накроют дожди с мокрым снегом

2021-03-18 11:01

Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-03-18 10:22
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Задержан 24-летний одесский хакер, взломавший 15 млн сайтов, почтовых ящиков и аккаунтов в Соцсетях 2021-03-18 14:42
АНОНС 21 березня у Києві - Гала-концерт з нагоди Дня Об’єднання Італії та 160-ї річниці утворення Італійської держави 2021-03-18 12:23
КАРТА Прогноз погоды на 18 марта: Украину снова накроют дожди с мокрым снегом 2021-03-18 11:01
Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе 2021-03-18 10:22