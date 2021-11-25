Украина Украинцам в 2022 году пенсию повысят 12 раз: кто и сколько получит

2021-11-25 17:20

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о том, что в 2022 году пенсионные выплаты украинцам пересчитают более 10 раз.

Повышения будут происходить почти каждый месяц. Однако все 12 повышений ожидаются не для всех категорий населения. На самом деле каждого коснется максимум 3-4 перерасчета.

С нового года доплату к пенсии досчитают пострадавшим при ликвидации Чернобыльской катастрофы и тем, у кого врожденная инвалидность. Следующими станут лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый стаж. Они получат минимальную пенсию в новом амплуа – 2600 грн вместо 2400.

Далее в апреле и октябре пройдут очередные перерасчеты прожиточного минимума, и как следствие зарплат и пенсий. В конце 2022 минимальная пенсия должна пересечь отметку в 2000 грн, а максимальная будет превышать 20 000 грн.

Также в октябре по 300 грн надбавки получат пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет. В этом году по 400 грн доплатили тем кому 75+ и по 500 тем кому 85+. В 2022 году существенно вырастет средняя пенсия. С 3000 грн она поднимется до 4000 грн. В Пенсионном фонде утверждают, что количество лиц, которые получат такой размер выплат, ежегодно растет. В следующем году это будет почти 40% от общего количества пенсионеров в стране.