Украина "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов: дата и маршруты

2021-11-25 20:00

 

С 12 декабря "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов. Они будут курсировать между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"В новом графике движения поездов (на 2022 год - ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - говорится в сообщении перевозчика.

В УЗ опубликовали карту движения скоростных поездов по Украине. Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:

  • №722/721; 724/723; 726/725 - Киев - Харьков - Киев;
  • №732/731 - Киев - Запорожье - Киев;
  • №734/733 - Киев - Покровск - Киев;
  • №712/711 - Киев - Константиновка - Киев;
  • №740/739 - Киев - Кривой Рог - Киев;
  • №763/764 - Киев - Одесса - Киев;
  • №747/748 - Киев - Тернополь - Львов - Тернополь - Киев;
  • №743/744 - Дарница (Киев) - Львов - Дарница (Киев);
  • №715/716 и 705/706 - Киев - Львов - Перемышль - Львов - Киев.

Как отметил перевозчик, до конца текущего года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь.

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