"Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов: дата и маршруты

С 12 декабря "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов. Они будут курсировать между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
"В новом графике движения поездов (на 2022 год - ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - говорится в сообщении перевозчика.
В УЗ опубликовали карту движения скоростных поездов по Украине. Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:
Как отметил перевозчик, до конца текущего года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь.