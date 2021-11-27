Украина Часть украинцев обеспечат накопительными пенсиями с 2023 года

2021-11-27 12:00

 

Для каких работников будут введены социальные пакеты с накопительной пенсионной программой

Социальные пакеты с накопительной пенсионной программой для некоторых работников введут с 2023 года.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, подготовленном Министерством социальной политики Украины, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту постановления, план Минсоцполитики рассчитан на 2022-2023 годы. С 2023 года начнется не только внедрение соцпакетов с накопительной программой для сотрудников полиции, ГСЧС и сферы здравоохранения, но и введение региональных накопительных пенсионных программ в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

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Зеленский заявил, что не собирается убегать, как Янукович, и пригласил Ахметова на Банковую 2021-11-26 13:35