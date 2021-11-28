Украина Пенсии для украинцев, живущих за границей: что надо знать о выплатах

2021-11-28 11:30

Для украинских пенсионеров в разных странах существует два принципа выплаты пенсий.

"Апостроф" рассказывает все, что нужно знать в таких случаях.

При выезде пенсионера из Украины за границу на постоянное место жительства, назначенная пенсия выплачивается за 6 месяцев вперед перед выездом. Отсчет ведется с месяца, которые следует за месяцем снятия с учета по месту жительства. Выплата пенсий тем, кто выехал из страны, производится только, если это предусмотрено международным договором.

В каких странах пенсии выплачивают по территориальному принципу

Список стран, подписавших договоры с Украиной, по которым расходы на выплату пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель:

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Россия, Венгрия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Монголия, Румыния, Беларусь.

Как выплачивают пенсии

пенсионное обеспечение граждан и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают;

выплата осуществляется за счет государства назначающего пенсию (кроме случаев, когда законодательством новой страны проживания пенсионера указанный вид пенсии не предусмотрен и только до получения права на пенсию по законодательству этой страны);

если вид пенсии, получаемой пенсионером, не предусмотрен законодательством государства, куда он переехал, пенсию продолжает выплачивать Украина;

для установления права на пенсию, в том числе на льготных условиях и за выслугу лет, учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР;

назначение пенсий производится по месту жительства;

рассчет пенсий производится по заработку (доходу) за периоды работы, которые зачисляются в трудовой стаж (если в государствах, назначающих пенсии, национальная валюта, размер заработка (дохода) определяется исходя из официально установленного курса на момент назначения пенсии).

В каких странах пенсии выплачивают по пропорциональному принципу

Список стран, подписавших договоры с Украиной, по которым каждая договаривающаяся сторона назначает и выплачивает пенсию за соответствующий страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории государства этой стороны:

Латвия, Испания, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Португалия, Польша.

Как выплачивают пенсии:

пенсия назначается и выплачивается каждой страной только за страховой стаж, приобретенный ее территории;

страховой стаж, приобретенный по законодательству каждого из государств, учитывается другой страной для определения права на пенсию так, будто этот стаж приобретен по ее законодательству (при условии, что периоды страхового стажа не перекрываются во времени);

в случае переезда пенсионера на постоянное проживание в эти государства Пенсионный фонд Украины продолжает перечислять назначенную в Украине пенсию ежеквартально в валюте той страны, где проживает пенсионер, (в долларах США или в евро) по официальному обменному курсу Национального банка Украины гривне к иностранным валютам.

Пенсия "чернобыльцам" выплачивается независимо от страны нового проживания.

Перевод пенсий за границу оплачивает не получатель, а Пенсионный фонд Украины.

Выплата пенсии по доверенности

Пенсия выплачивается в течение всего периода действия доверенности при условии написания пенсионером заявления о выплате по доверенности через каждый год ее действия.

Если нет международного договора

В таком случае выплата пенсии прекращается. При этом стоит отметить, что в 2009 году решением КСУ это положение было признано неконституционным. В некоторых случаях суды становились на сторону пенсионера и обязывали ПФУ возобновить выплату пенсий.