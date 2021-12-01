Коронавирус В ЕС заговорили о возможности введения обязательной COVID-вакцинации

2021-12-01 18:40

 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский Союз обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса. Но не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС", - заявила она.

Еврокомиссия также поддержала ПЦР-тесты перед поездкой для поездок внутри и за пределы ЕС.

Напомним, Минздрав Украины расширил список профессий с обязательной вакцинацией.

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Вакцинация в Украине: За месяц привились от коронавируса более 7 миллионов граждан 2021-12-01 14:47