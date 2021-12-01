В Украине выросла минимальная пенсия

В среду, 1 декабря, в Украине второй раз за текущий год повышается минимальная пенсия.
Так, повышение предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2021 год.
По информации, минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.
Таким образом, пенсионеры с сегодняшнего дня будут получать на 80 гривен больше и теперь минимальная пенсия составляет 1934 гривны.
Стоит отметить, что в то же время инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%, тогда как Нацбанк прогнозирует рост цен на 9,6%.
Напомним, что в Невском районе Петербурга 90-летней женщине курьеры несколько месяцев подряд приносили вместо пенсии "билеты банка приколов".