Украина В Украине выросла минимальная пенсия

2021-12-01 19:40

 

В среду, 1 декабря, в Украине второй раз за текущий год повышается минимальная пенсия.

Так, повышение предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2021 год.

По информации, минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

Таким образом, пенсионеры с сегодняшнего дня будут получать на 80 гривен больше и теперь минимальная пенсия составляет 1934 гривны.

Стоит отметить, что в то же время инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%, тогда как Нацбанк прогнозирует рост цен на 9,6%.

Напомним, что в Невском районе Петербурга 90-летней женщине курьеры несколько месяцев подряд приносили вместо пенсии "билеты банка приколов".

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В Украине выросла минимальная пенсия 2021-12-01 19:40
Нацбанк изменил курс доллара: что будет с валютой 2021-12-01 18:20