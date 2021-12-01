Украина Украине грозит дефицит: популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году

2021-12-01 20:00

 

Накануне Нового года в Украине взлетят цены на популярные продукты для праздничного застолья, также в стране прогнозируют дефицит некоторых продуктов.

Такой прогноз озвучил на канале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Предновогодний рост цен на продукты – традиционный для Украины, но в этот раз на рост стоимости повлияют и другие факторы.

Спивак отметил, что уже в первом квартале 2022 года украинцы ощутят на себе подорожание продуктов питания. Из-за этого на продовольственном рынке возможен дефицит еды и некоторые продукты нам придется есть только по праздникам.

К причинам подорожания относятся повышение тарифов на газ, грузовые перевозки, также бизнесменам повысили налоги.

Эксперт добавил, что февраль и март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовы перевозки.

Так, после Нового года свеклу в Украину будут импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой и сахаром.

subscriber subscriber

Еще по теме

КГГА: В ночь на 1 декабря в Киев могут запретить въезд грузовиков

2021-11-30 21:40

В Газпроме придумали новое пояснение подорожанию газа в ЕС, которое сами спровоцировали

2021-11-25 15:47

Федоров объяснил, могут ли мошенники оформить кредит через "Дию"

2021-11-24 17:40

Цены на газ могут вырасти с 1 декабря: "Нафтогаз" предупредил 500 тысяч домохозяйств

2021-11-22 18:20

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов

2021-12-01 20:40

Украине грозит дефицит: популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году

2021-12-01 20:00

В Украине выросла минимальная пенсия

2021-12-01 19:40

Нацбанк изменил курс доллара: что будет с валютой

2021-12-01 18:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов 2021-12-01 20:40
Украине грозит дефицит: популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году 2021-12-01 20:00
В Украине выросла минимальная пенсия 2021-12-01 19:40
Нацбанк изменил курс доллара: что будет с валютой 2021-12-01 18:20