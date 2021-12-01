Украина В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов

2021-12-01 20:40

 

В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети

В Украине хотят пускать не только в дополнительный отпуск на ребенка женщин. Мужчины тоже смогут не ходить на работу и сидеть дома с детьми.

Это будет возможным, если Верховная Рада рассмотрит законопроект № 6343 от 23.11.2021 года.

В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети. Дополнительный отпуск могут получить отцы детей, даже если они не состоят в законном браке с матерью ребенка.

Также отпуск можно будет делить между родителями ребенка. Например, из дополнительных 10 дней отпуска 5 дней может взять отец, а еще 5 дней – мать.

Напомним, в Украине родители могут отправиться в дополнительный отпуск. Особенность этого отдыха – он происходит без детей. Родителям положено 30 дней отдыха в год.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине выросли алименты: сколько придется платить

2021-12-01 21:40

Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию

2021-12-01 21:20

Россия исключила возможность прямых переговоров с Украиной по Донбассу

2021-12-01 21:00

В Украине выросла минимальная пенсия

2021-12-01 19:40

Еще новости в разделе "Украина"

При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам

2021-12-01 22:00

В Украине выросли алименты: сколько придется платить

2021-12-01 21:40

В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов

2021-12-01 20:40

Украине грозит дефицит: популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году

2021-12-01 20:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам 2021-12-01 22:00
В Украине выросли алименты: сколько придется платить 2021-12-01 21:40
В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов 2021-12-01 20:40
Украине грозит дефицит: популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году 2021-12-01 20:00