Украина В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов

2021-12-01 20:40

В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети

В Украине хотят пускать не только в дополнительный отпуск на ребенка женщин. Мужчины тоже смогут не ходить на работу и сидеть дома с детьми.

Это будет возможным, если Верховная Рада рассмотрит законопроект № 6343 от 23.11.2021 года.

В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети. Дополнительный отпуск могут получить отцы детей, даже если они не состоят в законном браке с матерью ребенка.

Также отпуск можно будет делить между родителями ребенка. Например, из дополнительных 10 дней отпуска 5 дней может взять отец, а еще 5 дней – мать.

Напомним, в Украине родители могут отправиться в дополнительный отпуск. Особенность этого отдыха – он происходит без детей. Родителям положено 30 дней отдыха в год.