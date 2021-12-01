В Украине в отпуск по уходу за ребенком будут пускать отцов

В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети
В Украине хотят пускать не только в дополнительный отпуск на ребенка женщин. Мужчины тоже смогут не ходить на работу и сидеть дома с детьми.
Это будет возможным, если Верховная Рада рассмотрит законопроект № 6343 от 23.11.2021 года.
В Украине хотят уравнять права женщин и мужчин, у которых есть дети. Дополнительный отпуск могут получить отцы детей, даже если они не состоят в законном браке с матерью ребенка.
Также отпуск можно будет делить между родителями ребенка. Например, из дополнительных 10 дней отпуска 5 дней может взять отец, а еще 5 дней – мать.
Напомним, в Украине родители могут отправиться в дополнительный отпуск. Особенность этого отдыха – он происходит без детей. Родителям положено 30 дней отдыха в год.