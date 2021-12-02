Мир Ридли Скотт впервые признался, почему отказался снимать научно-фантастический экшн «Дюна»

2021-12-02 15:46

Культовый режиссер Ридли Скотт не пожелал браться за съёмочный процесс фантастического проекта «Дюна», из-за того, что остался недоволен условиями труда в Мексике, где предполагались съёмки.

«Был создан сценарий, и он был замечательным. После этого продюсер заявил: «Это недёшево, придётся работать в Мексике». Я был удивлён, но он стоял на своём. После этого он направил меня в Мехико. Очень уважаю этот город, в те времена он был довольно вонючим, и это мне не нравилось. Я побывал на местной студии, и пол там в прямом смысле был сделан из грязи», - вспоминает кинематографист.

Насколько известно в будущем над экранизацией трудился Дэвид Линч, и снималась она в Мексике. Производство оказалось существенно дешевле, чем могло бы быть. В Европе отсутствовали студии, которые подошли бы для столь масштабного кинофильма. Эпизоды в пустыне были сняты в дюнах штата Чиуауа.

Картина «Дюна» (Реж. Дэвид Линч) вышла на экраны в 1984 году, однако не пользовалась особым успехом у зрителей. В нынешнем году публике был представлен новый вариант, его снял режиссер Дени Вильнёв.