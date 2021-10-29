Фото-видео видео Когда выйдет в прокат продолжение фантастического фильма Дюна - названа точна дата

2021-10-29 22:12

Продолжение фантастического фильма Дюна появится на больших экранах 20 октября 2023 года, сообщает Deadline.

Съемочный процесс стартует в 2022 году. Режиссером и продюсером второй части блокбастера также станет Дени Вильнев.

"Я только что получил известие от Legendary о том, что мы официально движемся вперед со второй частью Дюны. Я мечтал адаптировать Дюну Фрэнка Герберта и хочу поблагодарить фанатов, актеров и команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты. Это только начало", - сказал он.

Как сообщается, литературной основой сценария сиквела стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта Дюна. Известно, что в продолжении будет уделено больше внимания персонажу Зендеи - Чани.

На данный момент Дюна, мировая премьера которой состоялась 3 сентября, уже заработала в мировом прокате 223 миллиона долларов при производственном бюджете 165 миллионов.

Напомним, по сюжету первого фильма, человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но её главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.