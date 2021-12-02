Украина Украинцев ждут длинные выходные в декабре и январе

2021-12-02 17:40

 

Украинцы смогут отдохнуть на новогодние праздники

Украинцы в конце декабря смогут отдыхать три дня подряд, а в начале января будут два длинных уикенда.

В субботу 25 декабря христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю – поскольку это выходной, то выходным будет и следующий понедельник, 27 декабря. Рабочий же день в пятницу 24 декабря рекомендовано сделать коротким.

Новый год 2022-й придет в ночь с пятницы на субботу, поэтому украинцы снова будут отдыхать три дня подряд, 1-3 января.

В январе будет еще одна "тройка" выходных – 7-9 января, ведь 7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество по юлианскому календарю.

2022-й год по китайскому календарю будет годом Голубого Водяного Тигра, но начнется он для почитателей этих традиций 1 февраля.

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