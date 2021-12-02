Экономика НБУ назвал причины падения курса гривны

2021-12-02 19:20

 

Во второй половине ноября гривна ослабла. На это повлиял значительный рост спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов

В Украине в течение первой половины месяца гривна укреплялась, во второй половине - девальвировала. Как сообщили в пресс-службе НБУ, в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос.

Во второй половине ноября гривна ослабла. На это повлиял значительный рост спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накопления войск РФ на границе с Украиной.

Отметим, что официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на уровне 27,22 гривен за доллар.

Напомним, в Украине с 1 декабря размер минимальной зарплаты вырос на 500 гривен и теперь составляет 6500 гривен.

 

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