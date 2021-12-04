Украина Укрзализныця перенесла популярную услугу в онлайн

2021-12-04 13:30

Укрзализныця запустила новую услугу, которая позволяет удобнее заказывать билеты при путешествиях группами. Теперь, при путешествии группами более 10 человек есть возможность группового заказа билетов на поезда.

Об этом сообщается на сайте компании.

Также в Укрзализныце отметили, что групповой заказ билетов уже доступен на портале http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Сообщается, что ранее при заказе групповых перевозок обращаться в кассы вокзалов нужно было дважды: для заполнения заявления и резервирования вагона, а после – для оплаты билетов.

С 3 декабря эта услуга доступна онлайн, а оплатить просчет можно по реквизитам. Посещать кассу вокзала нужно будет для получения билетов и оплаты их полной стоимости. Как отмечают в Укрзализныце, в будущем и этот этап будет перенесен в удаленный формат.

Кроме того, компания продолжает работу над услугами поиска забытых вещей, заказа вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказа вагона для перевозки лиц с инвалидностью, вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Запустить все услуги онлайн Укрзализныця планирует уже в конце января 2022 года.