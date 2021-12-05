Украина В Украине опубликовали первые цены на елки

2021-12-05 14:30

Продажа новогодних елок в Украине стартует с начала-середины декабря, поэтому уже сейчас стали известные первые цены.

Сейчас стоимость колеблется от 100 до 200 гривен за елку, высотой около 1 метра.

В Полтаве розничные цены на елки стартуют со 100 грн. – высота 1 м. За деревце высотой от 1,1 до 2 м нужно будет отдать 120 грн., а от 2,1 до 3 м – 150 грн. Если нужна елка еще выше, то нужно будет доплатить по 60 грн. за каждый метр. А вот новогодний пучок из нескольких веточек можно приобрести за 25 грн.

В Киеве елочные базары начнут работать с 15 декабря. Всего в столице их будет 187, а каждое дерево на этих точках должно быть промаркировано специальной биркой со штрих-кодом.

"Все остальные локации будут считаться несанкционированными и подпадать о законе о ликвидации стихийной торговли", - сообщили в КГГА.

Предварительно стоимость елки или сосны высотой 1 м будет колебаться от 150 до 200 грн. Новогоднее дерево высотой до 1,5 м обойдется в около 300 грн. От 1,5 до 2 м – 400 грн.

Дороже будут ели – деревце высотой 1м обойдется в 300-400 гривен, а смерека высотой до 1,5 м – в 400-500 грн.

В Харькове и области продажу елок начало Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство. В зависимости от высоты дерева цены варьируют от 108 до 636 грн., а высота предлагаемых елок от 1 до 4 м.