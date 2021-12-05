Украина Названы даты самых сильных и затяжных магнитных бурь в декабре

2021-12-05 13:00

Сильных магнитных бурь в декабре не будет, но пройдут колебания магнитного поля Земли среднего уровня в середине месяца, а также в течение декабря могут быть слабые бури.

Об этом сообщает Rsute.

По словам ученых, магнитные колебания среднего уровня ждут жителей Земли 13 и 14 декабря. Вместо сильных бурь будут частые и длительные всплески солнечной энергии, что не так серьезно для метеозависимых.

Более слабые колебания пройдут 3 - 6 декабря. Кроме того, 12 и 13 числа по нарастающей ожидаются проявления солнечной активности со слабым штормом. Такое явление закончится уже 14 декабря.

Через три дня начнется незначительная магнитная буря, которая будет длиться с 17 по 19 число. А 24 и 25 декабря возможны слабые колебания, они будут последними в этом месяце.