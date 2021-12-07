Коронавирус Выпущен первый ПЦР-тест, способный определять штамм коронавируса Омикрон

2021-12-07 14:27

Сингапурская компания BioAcumen Global разработала ПЦР-тест, который может определять штамм Омикрон. Набор реагентов для полимеразной цепной реакции способен отличать новый вариант коронавируса, от всех предыдущих. 

Как сообщает The Straits Times, пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:

  • положительный на COVID-19 и положительный результат Омикрон;
  • положительный на COVID-19 и отрицательный на Омикрон;
  • отрицательный как на COVID-19, так и на Омикрон.

При этом набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта Омикрона, что будет занимать дополнительно день, в отличие от других ПЦР-тестов.

Цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу. Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Планируется экспортировать набор реагентов для определения Омикрона в Индонезию.

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