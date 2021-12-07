Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей

Минздрав расширил "желтую" зону адаптивного карантина, включив в нее Киев и восемь областей. По состоянию на 7 декабря в "желтой зоне" находится наибольшее число регионов.
В "Желтую" зону теперь входят:
При "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
В "Оранжевой" зоне находятся:
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зоны.
"Красная" зона сейчас включаеттакие области: