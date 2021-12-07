Коронавирус Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей

2021-12-07 13:02

Минздрав расширил "желтую" зону адаптивного карантина, включив в нее Киев и восемь областей. По состоянию на 7 декабря в "желтой зоне" находится наибольшее число регионов.

В "Желтую" зону теперь входят:

  • Киев,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая области.

При "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

В "Оранжевой" зоне находятся:

  • Донецкая
  • Полтавская облсти

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зоны.

"Красная" зона сейчас включаеттакие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.
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Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей 2021-12-07 13:02