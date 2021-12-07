Украина Родителям на заметку: в Украине на прилавках нашли тысячи опасных игрушек

2021-12-07 19:00

За 9 месяцев 2021 года Госпродпотребслужба обнаружила более 4,5 тысячи детских игрушек, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

“В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле”, – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Для сравнения, в 2020 году сотрудники ведомства выявили 1370 единиц детских игрушек, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям. Таким образом, в прошлом году таких товаров обнаружили втрое меньше, чем за 9 месяцев текущего года.