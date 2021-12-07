Украина Родителям на заметку: в Украине на прилавках нашли тысячи опасных игрушек

2021-12-07 19:00

 

За 9 месяцев 2021 года Госпродпотребслужба обнаружила более 4,5 тысячи детских игрушек, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

“В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле”, – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Для сравнения, в 2020 году сотрудники ведомства выявили 1370 единиц детских игрушек, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям. Таким образом, в прошлом году таких товаров обнаружили втрое меньше, чем за 9 месяцев текущего года.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США определились с новым послом США в Украине: названо имя

2021-12-07 20:00

НАТО серьезно поможет Украине при наступлении войск Путина: какое оружие получат ВСУ

2021-12-07 18:00

Украина хочет получить технику и боеприпасы, которые США планировали передать Афганистану

2021-12-07 15:15

Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом

2021-12-07 13:25

Еще новости в разделе "Украина"

Народные синоптики предупредили о морозах до -30

2021-12-07 21:20

ПФУ рассказал о финансировании пенсий после повышения с 1 декабря

2021-12-07 19:40

Родителям на заметку: в Украине на прилавках нашли тысячи опасных игрушек

2021-12-07 19:00

МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

2021-12-07 17:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Народные синоптики предупредили о морозах до -30 2021-12-07 21:20
ПФУ рассказал о финансировании пенсий после повышения с 1 декабря 2021-12-07 19:40
Родителям на заметку: в Украине на прилавках нашли тысячи опасных игрушек 2021-12-07 19:00
МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения 2021-12-07 17:40