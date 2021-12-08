Украина Автомобили станут дороже: сколько заплатят украинцы в 2022 году

2021-12-08 20:20

В Украине с 2022 года ожидается рост цен на легковой транспорт. Производителей обяжут ставить на автомобили датчики застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчики света и т.п.

С 1 января 2022 года почти все машины подорожают из-за роста цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы.

Как заметил нам гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, о предстоящем росте ценников уже заявили ряд мировых производителей. Например, Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes – на 2%, Nissan и Honda тоже объявили о подорожании.

По его словам, крупнейшим автопроизводителям будет трудно сохранить норму прибыли на прежнем уровне, подняв цены всего на 2-3%. Ведь алюминий и сталь подорожали на 5-10%. Выросли в цене и медь, и золото – хотя его и используют немного – для контактов.

Председатель Института исследований авторынка (ИИА) Станислав Бучацкий отметил, что дорожают не только новые автомобили. По его словам, мировой кризис автопроизводства продолжается не первый месяц и оказывает влияние на украинский рынок. Подорожание металлов и другого сырья, используемого в индустрии, наложилось на нехватку микропроцессоров.

"В Европе уже сегодня огромная нехватка автомобилей, как новых, так и подержанных – из-за кризиса полупроводников и чипов. То есть производителям не хватает этих комплектующих, соответственно новые машины не сходят с конвейеров, не попадают в салоны, люди не могут купить новые машины", – отметил он.

Ошибочно считать, что если в Европе машины подорожают на 2-3%, то в нашей стране рост должен быть больше, уверен Олег Назаренко. "Цены там выше, чем в Украине. Это связано с покупательской способностью", – констатировал глава ВААИД.

В Германии понимают, что рядовому немцу с ежемесячной зарплатой 5 тыс. евро не проблема за полгода накопить 25 тыс. евро для покупки авто. "А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет, как минимум ", – констатировал он.

Понимая, что в нашей стране экономическая ситуация другая, а рынок "терять не хочется", автопроизводители могут продавать у нас свои товары с невысокой рентабельностью, рассчитывая в будущем заработать на запчастях.

Авторынок Украины почти полностью импортозависимый, из всего объема ввозимых автомобилей 90% – подержанные, и только 10% – новые. В структуре рынка 40% продаж составляют "б/у-шки", остальное – внутренние перепродажи, рассказал Станислав Бучацкий.

Из-за нехватки средств украинцы чаще выбирают бывшие в употреблении авто, а так как их не хватает и в Европе, то цены поползли вверх как в ЕС, так и в Украине. Стоимость каждой конкретной модели очень сильно зависит от рынка – будь то Европа или, например, США.

По словам Бучацкого, он прогнозировал подорожание в среднем на 15-30%, но на машины до трех лет в Евросоюзе цены взлетели на 50%.

Стоимость новых автомобилей более прогнозируемая, потому что их цены согласовываются – официальные импортеры и дилеры не вправе устанавливать ценник по своему усмотрению.

"Если автопроизводители заявляют о 2-3% (повышения цен), то так оно и будет", – подчеркнул эксперт, отметив, что в случае возникновения еще каких-либо проблем с комплектующими, подорожание может быть и более существенным.

Но если с ценами в сегменте новых авто все более-менее прогнозируемо, то с поставками – отнюдь.

"По прогнозам экспертов, приблизительно два-три года будет чувствоваться дефицит", – отметил Бучацкий и привел пример, что "машины из салона" приходится ждать месяцами. Например, популярную модель с индивидуальной комплектацией в нынешних реалиях нужно ждать до полугода с момента заявки.