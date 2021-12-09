Украина Из-за дождя с мокрым снегом без света остались 148 населенных пунктов в пяти областях Украины

2021-12-09 10:12

Непогода обесточила 148 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на утро в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 148 населенных пунктов в 5 областях», - говорится в сообщении.

Так, в Киевской области без света остались – 64 населенных пункта, в Черниговской – 47, в Житомирской – 15, в Винницкой – 18 и еще четыре населенных пункта в Донецкой области.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.