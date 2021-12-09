Мир Есть первая страна мира, где вводят пожизненный запрет на продажу сигарет рожденным после 2008 года

2021-12-09 15:45

В Новой Зеландии сделают невозможным приобретение табачной продукции для последующих поколений, сообщает портал Axios.

"Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, будет невозможно когда-либо законно купить табак", - заявила заместитель главы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл.

Она отметила, что они, а также следующие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку "правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения".

Верралл напомнила, что курение является "главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев".

Соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, в соответствии с планом, вступит правило в отношении возраста.

Если это произойдет, то все рожденные после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

Кроме того, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500.

По данным BBC News, сейчас в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. При этом показатели курения намного выше среди коренного народа страны маори - из них курят около 31%. Показатели заболеваний и смертности у этого народа также выше.