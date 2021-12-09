Украина Шмыгаль: В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы

2021-12-09 21:20

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине скоро начнется экспериментальный проект «Электронная очередь пересечения границы».

Об этом глава парламента написал в Telegram.

«Идея проекта очереди достаточно проста: бронировать время, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней», — сообщил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, на пунктах пропуска границ планируют создать комфортные зоны ожидания, а также Украине в течении трех лет модернизуют как минимум 20 пунктов пропуска и построят 12 новых. Это по словах Дениса Шмыгаля, улучшит имидж страны и привлечет за собой дополнительные инвестиции.

Общий объем программы – почти 10 миллиардов гривен на 3 года.