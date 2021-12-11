Украина Киевтеплоэнерго вводит новые платежки: что изменится

2021-12-11 12:30

 

Появятся строки "Абонплата" и "Функционирование систем": сколько придется платить

Клиентов Киевтеплоэнерго предупредили о новых платежках. Так, квитанции, которые будут отправлять жителям столицы в декабре 2021 года, будут иметь новый вид – в них появятся строки с оплатой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как объяснили в Киевтеплоэнерго, плата за абонентское обслуживание введена в соответствии с законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Отметим, ранее эта услуга оплачивалась в виде взносов, а сейчас будет иметь вид абонентской платы.

Ежемесячно абонплата будет указана в платежках в виде отдельных строчек. В сумму к оплате будут входить расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, на распределение и администрирование услуг. Максимальный размер абонплаты для одной квартиры в Киеве составит 30,95 грн. за тепло и 33,74 грн. за доставку горячей воды.

В домах, где есть приборы учета в абонплату будет включено также функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Новой строкой будет отображаться минимальная доля среднего потребления из общего объема тепловой энергии в доме. Ее будут указывать клиентам, которые имеют индивидуальные счетчики и передают "нулевые" или близкими к нулю показания приборов учета.

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