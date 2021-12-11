Украина Введение накопительной пенсии, для кого будут действовать новые правила: "Обязан платить взносы..."

2021-12-11 15:00

 

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, для кого введут накопительные пенсии и сколько будут составлять взносы - это станет первым шагом к внедрению полноценной системы.

В Украине решили сделать первый шаг для внедрения накопительной пенсионной системы. Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства 9 декабря, а также в своем Телеграм.

По словам главы правительства, стартовал экспериментальный проект, по которому работники предприятий крупной приватизации подпали под дополнительную соцзащиту. Теперь инвестор, приобретающий такой гособъект, в течение двух лет после приватизации обязан платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия. Размер взносов составит не менее 4% от зарплаты работника.

После поддержания Правительством, государство должно приступить к внедрению полноценной системы.

В Минсоцполитики сообщили, что пока нововведение коснется только те предприятия с более чем со 100 сотрудниками, и которые по условиям продажи не изменят основные виды деятельности.

Новые владельцы должны будут заключать контракты и платить накопительные взносы для своих сотрудников.

Пенсионная программа может включать в себя уплату сотрудником дополнительных взносов на собственный пенсионный счет.

 

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