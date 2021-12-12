Украина Минэнерго спрогнозировало рост тарифов на коммуналку в 2022 году

2021-12-12 10:00

Сдерживание цен на услуги ЖКХ является ключевым приоритетом Кабмина

В 2022 году тарифы на отопление в Украине вырастут на 6%, на воду – на 11%, а на газ – на 13%.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Минэнерго, допустимый коридор +/-3%.

Отметим, что своим сообщением Минэнерго ответило на консенсус-прогноз, который составляют эксперты, но официальным он не является.

Согласно консенсус прогнозу цены на газ в 2022 году могут вырасти на 20%, на электричество – на 17,5%, а на горячую воду и тепло – на 16%.

"Это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые могут не осуществиться. В частности, прогнозы специалистов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства", – отмечается в сообщении.

Также в Минэнерго подчеркнули, что сдерживание цен на услуги ЖКХ является ключевым приоритетом Кабмина, поэтому будут приниматься все меры, чтобы повышение состоялось в минимальной динамике.