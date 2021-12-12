Украина Медкомиссия для водителей в Украине: что нужно знать про получение справки

2021-12-12 13:30

 

Украинцам для поступления в автошколу и сдаче занятий по вождению необходимо оформить медицинскую справку по форме 083/о.

Об этом пишет AutoBigmir.

Некоторые автошколы предлагают своим клиентам "быстро" оформить медицинскую справку за 200-400 гривен.

Однако, в Украине есть и такие школы вождения, в которые приезжают специальные бригады медиков для проведения осмотра потенциальных водителей. Без справки по форме 083/о автошколы не имеют права допускать учеников к практическим занятиям по вождению.

Также учащиеся могут обратиться к семейному врачу, которая выпишет направления для прохождения осмотра и сдачи специальных анализов.

Для водителей в возрасте до 55 лет медсправка 083/о действует три года, для водителей, которые проходили медкомиссию после 55-летия - 2 года. Если у водителя есть категория инвалидности, справка будет действовать всего 12 месяцев.

У водителя должно быть хорошее зрение и развитый вестибулярный аппарат, иначе он "завалит" медосмотр. Для получения документа нужно обойти следующих врачей:

  • хирург;
  • невропатолог;
  • терапевт;
  • гинеколог (для женщин).

Помимо этого, в медучреждениях необходимо сдать следующие анализы:

  • электрокардиограмма;
  • крови - общий;
  • крови - на содержание глюкозы;
  • крови - на установление резус-фактора;
  • мочи - общий.

 

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