Украина Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы: что это значит

2021-12-13 19:40

На фоне угрозы масштабного вторжение войск «неприятеля» в Украину, отечественные военные подразделения усилили оборону государственной границы, защиту объектов критическом инфраструктуры и воздушного пространства.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Украинская сторона усилила защиту потенциальных мест прорыва границы, охрану мостов, электростанций и других объектов критически важной инфраструктуры, а также их прикрытие с воздуха, привела в круглосуточное боевое дежурство систему противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве говорят, что фиксируют периодическую переброску к украинским границам армии «неприятеля», их вооружения и техники. После российского фейка о военном корабле ВМС Украины «Донбасс» РФ по-прежнему перекрывает около 70% акватории Азовского моря.

В Минобороны заявляют, что украинская армия готова защитить страну и дать отпор «неприятелю», а военно-политическое руководство Украины своевременно получает разведывательные данные, в том числе от западных партнеров.

«Информация сначала появляется в разведке и военно-политическом руководстве Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется. Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, приобрела боевой опыт. Сотни тысяч украинцев являются участниками боевых действий. Руководящие должности в Вооруженных силах занимают командиры, прошедшие войну. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий», — сказали в Минобороны.