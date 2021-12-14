Украина В Украине врачи впервые «заморозили» сердце пациента

2021-12-14 20:20

 

Во Львове врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить «мерцающую аритмию».

Об этом сообщает и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Такая операция называется криоабляцией. Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой – минус 60 градусов, который убил больные участки сердца.

Мерцающая аритмия – главная причина возникновения ишемических инсультов. За нее в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме – 50-60.

Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, а соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов.

Уточнили, что с «мерцательной аритмией» живут до 800 тысяч украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании впервые в истории мужчине установили протез глаза, который напечатали на 3D-принтере.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине в двух областях с 15 декабря ослабят карантин: список запретов и ограничений

2021-12-14 19:20

Зеленский обсудит ситуацию в Украине с лидерами Франции и Германии: названа дата

2021-12-14 17:00

Заявление BURI-Украина по поводу деятельности компаний, которые проводят социологические исследования в Украине

2021-12-14 16:45

Погода в Украине резко изменится: где ударят лютые морозы

2021-12-14 16:20

Еще новости в разделе "Украина"

Тигр одарит их деньгами: пять знаков Зодиака разбогатеют в январе 2022 года

2021-12-14 21:20

В России отреагировали на санкции против ЧВК Вагнер

2021-12-14 21:00

В Украине врачи впервые «заморозили» сердце пациента

2021-12-14 20:20

Украинцам придется повторно подавать документы на субсидии: кого коснется

2021-12-14 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тигр одарит их деньгами: пять знаков Зодиака разбогатеют в январе 2022 года 2021-12-14 21:20
В России отреагировали на санкции против ЧВК Вагнер 2021-12-14 21:00
В Украине врачи впервые «заморозили» сердце пациента 2021-12-14 20:20
Украинцам придется повторно подавать документы на субсидии: кого коснется 2021-12-14 17:20