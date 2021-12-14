В Украине врачи впервые «заморозили» сердце пациента

Во Львове врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить «мерцающую аритмию».
Об этом сообщает и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.
Такая операция называется криоабляцией. Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой – минус 60 градусов, который убил больные участки сердца.
Мерцающая аритмия – главная причина возникновения ишемических инсультов. За нее в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме – 50-60.
Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, а соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов.
Уточнили, что с «мерцательной аритмией» живут до 800 тысяч украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании впервые в истории мужчине установили протез глаза, который напечатали на 3D-принтере.