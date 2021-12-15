Украина В Украине после "плюсовой" погоды резко похолодает: названа точная дата

2021-12-15 16:20

16 декабря Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo, который принесет в страну солидное количество осадков. А уже с 21 декабря в стране существенно похолодает.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, в западных, северных и центральных областях 16 декабря ожидается преимущественно дождь, в то время как в горах Карпат выпадет снег.

На юге страны дождь вероятен лишь в Одесской области. Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах от 4 мороза до 3 тепла, а днем в четверг ожидается до +4 градусов, в то время как в Крыму до +9 градусов.

В Киеве 16 декабря пройдет дождь, днем от 1 до 3 градусов тепла.

21 декабря в Украине ожидается похолодание, предупреждает синоптик. По прогнозу Диденко, в стране ожидаются настоящие зимние морозы.