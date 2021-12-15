Украина В Украине после "плюсовой" погоды резко похолодает: названа точная дата

2021-12-15 16:20

 

16 декабря Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo, который принесет в страну солидное количество осадков. А уже с 21 декабря в стране существенно похолодает.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, в западных, северных и центральных областях 16 декабря ожидается преимущественно дождь, в то время как в горах Карпат выпадет снег.

На юге страны дождь вероятен лишь в Одесской области. Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах от 4 мороза до 3 тепла, а днем в четверг ожидается до +4 градусов, в то время как в Крыму до +9 градусов.

В Киеве 16 декабря пройдет дождь, днем от 1 до 3 градусов тепла.

21 декабря в Украине ожидается похолодание, предупреждает синоптик. По прогнозу Диденко, в стране ожидаются настоящие зимние морозы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий

2021-12-15 18:20

В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году

2021-12-15 17:20

Карантин в Украине максимально продлен, заявление Шмыгаля: "Ограничения будут действовать до..."

2021-12-15 16:40

Кабмин решил проблему тарифов на отопление - местным властям компенсируют разницу цен

2021-12-15 15:15

Еще новости в разделе "Украина"

ПФУ сделал заявление о финансировании декабрьских пенсий

2021-12-15 18:40

Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий

2021-12-15 18:20

"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку

2021-12-15 17:40

В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году

2021-12-15 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ПФУ сделал заявление о финансировании декабрьских пенсий 2021-12-15 18:40
Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий 2021-12-15 18:20
"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку 2021-12-15 17:40
В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году 2021-12-15 17:20