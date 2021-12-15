Украина Украина вводит новшество на границе: очереди станут меньше

2021-12-15 19:20

Правительство Украины запускает пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", благодаря которому очереди из грузовиков и фур на границе должны значительно уменьшиться.

Об этом сообщили на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Огромные очереди, возникающие из-за задержек пересечения украинской государственной границы грузовым транспортом, являются проблемой уже достаточно давно. Причем это приносит неудобства, как водителям, так и жителям приграничных населенных пунктов. И это не говоря уже о причинении вреда окружающей среде и общему трафику транспорта.

Также эти очереди постоянно становятся причиной огромных убытков для бизнеса, которые исчисляются миллионами, и вредят репутации тех или других компаний. Многие компании теряют иностранных контрагентов, а производственные циклы украинских предприятий нарушаются.

В связи с этим правительству пришлось разработать метод борьбы с этой проблемой. Им стал проект "Электронная очередь пересечения границы".

Что будет предусматривать этот комплексный сервис

обеспечение прогнозируемого времени пересечения границы за счет электронной системы управления очередью;

обустройство зон ожидания для устранения очереди автотранспорта с автодорог перед пунктами пропуска;

формирование системных источников финансирования инфраструктуры пересечения границы

Каковы цели

сокращение времени простоя грузовиков до нескольких часов;

комфортных условий ожидания (в том числе стоянки с охраной, гардеробные и душевые помещения и другие сервисы);

онлайн консультирование пользователей оператором сервиса о пересечении границы

Стоит отметить, что подобные сервисы уже успешно работают в ряде стран Евросоюза. В частности в Эстонии, Литве и Финляндии. Всемирная таможенная организация оценивает его эффективность позитивно, как вполне действующий инструмент.

Причем реализация этого проекта не требует выделения средств из Государственного бюджета Украины. Он обеспечивается международной техподдержкой.

Сейчас в Украине это лишь пилотный проект. Первое время он будет распространяться лишь на грузовой транспорт. Но в дальнейшем его можно будет распространить на всю территорию Украины и на все виды транспорта.