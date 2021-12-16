Коронавирус Карантин в Украине ослаблен: оранжевых зон больше нет, а красная сегодня уменьшится в два раза

2021-12-16 11:11

В Украине по состоянию на 16 декабря ни одна область не находится в оранжевой зоне карантина. Все - либо в красной, либо в желтой.

Как свидетельствуют данные МОЗ, в красной зоне находятся 8 областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

Вместе с тем, глава Минздрава Виктор Ляшко сегодня сообщил, что красную зону могут покинуть четыре региона.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.