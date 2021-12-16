Украина Рада приняла антитабачный закон: какие новшества ждут курильщиков

2021-12-16 16:20

 

В четверг, 16 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4358 “О внесении изменений в некоторые законы Украины касающихся охраны здоровья населения от вредного влияния табака". В первую очередь документ направлен на защиту детей и молодежи от негативных последствий употребления табака и электронных устройств для курения.

Об этом сообщает корреспондент “Апострофа” Роман Петушков.

Во время голосования антитабачного закона в зале присутствовал 321 народный избранник. “За” проголосовало 317 парламентариев, “против” – 15.

Документ приравнивает айкосы, вейпы и другие нагревательные устройства к обычным сигаретам и вводит запрет на их использование в общественных местах, а также запрет на их рекламу.

В то же время теперь 65% площади на упаковке сигарет будут отведены под антитабачную рекламу с соответствующими изображениями.

Ранее мы писали, что внедрение в антитабачное законодательство норм и требований, которые не предусмотрены европейскими директивами, может привести к росту объемов контрабанды и производства контрафакта, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан.

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