Эксперты расшифровали предсказание Нострадамуса на 2022 год

Как известно, Нострадамус писал свои пророчества, используя шифр.
Средневековый предсказатель Нострадамус писал свои пророчества, используя для этого шифр на основе греческого, латинского, итальянского и старофранцузского языков.
Недавно исследователям удалось расшифровать ещё одно предсказание Нострадамуса, касающееся 2022 года, пишет esoreiter.
В предсказании сказано, что в следующем году Соединённые Штаты Америки могут потерять авторитет на мировой арене в связи с тем, что власти этой страны станут менее компетентными. В свою очередь, Китай укрепит свои позиции благодаря тому, что будет делать акцент на баланс в экономике.
Кроме того, предсказывал Нострадамус, более доступным в следующем году станет космический туризм. Также провидец писал, что ряд ведущих стран мира будет более активно переходить на источники возобновляемой энергии, в том числе солнечную.