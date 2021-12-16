Мир Эксперты расшифровали предсказание Нострадамуса на 2022 год

2021-12-16 21:00

Как известно, Нострадамус писал свои пророчества, используя шифр.

Средневековый предсказатель Нострадамус писал свои пророчества, используя для этого шифр на основе греческого, латинского, итальянского и старофранцузского языков.

Недавно исследователям удалось расшифровать ещё одно предсказание Нострадамуса, касающееся 2022 года, пишет esoreiter.

В предсказании сказано, что в следующем году Соединённые Штаты Америки могут потерять авторитет на мировой арене в связи с тем, что власти этой страны станут менее компетентными. В свою очередь, Китай укрепит свои позиции благодаря тому, что будет делать акцент на баланс в экономике.

Кроме того, предсказывал Нострадамус, более доступным в следующем году станет космический туризм. Также провидец писал, что ряд ведущих стран мира будет более активно переходить на источники возобновляемой энергии, в том числе солнечную.