ВОЙНА В Украине Год роССийской агрессии в Украине: Генсек ООН не верит в скорое завершение войны

2023-02-24 13:33

Перспективы мира в развязанной россией войне против Украины остаются мрачными. Об этом накануне сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине.

"Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН", – заявил Гутерриш.

По его словам, год с момента вторжения россии в Украину является трагической вехой как для народа Украины, так и для международного сообщества.

"Нападение России – это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбительное пятно на нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права", – добавил генсек.

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