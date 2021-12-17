Украина В 2021 году Украину покинуло рекордное число граждан за последнее десятилетие

2021-12-17 17:50

С начала 2021 года страну покинули и еще не въехали свыше 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет. Об этом сообщает сервис мониторинга Opendatabot.

В первой половине 2010-х годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек, но после 2014-го года ежегодное количество людей, которые не вернулись, заметно снизилось, однако все равно счет уехавших шел на сотни тысяч.

Единственным годом с положительным показателем был 2020 год, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших.

В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

По прогнозам, если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.