Украина "Дия" изменила правила авторизации по ID-картам: инструкция

2021-12-18 10:30

С 16 декабря вступили в силу новые правила авторизации в "Дие" с помощью ID-карты.

Об этом сообщает в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что в связи с обновлением сертификата авторизации вводится новая квалифицированная электронная печать, используемая для защиты данных при авторизации через BankID.

КЭП позволяет проверить и передать данные в "Дию" из банковских баз данных, определить пользователя и подтянуть необходимые документы.

В то же время сообщается, что обновление данных банками еще идет, поэтому в ближайшие дни могут возникать незначительные ошибки при авторизации, поэтому в Минцифры советуют пользователям входить в "Дию" с помощью чипа NFC ID-карты.

Для этого при входе в приложение нужно выбрать авторизацию через NFC. Далее сделать фото обратной стороны ID-карты и приложить ее к задней панели телефона, чтобы произошло считывание данных. В конце нужно будет подтвердить личность с помощью Photo ID.