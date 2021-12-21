Украина В Украине резко подорожали крупы: как изменились цены

2021-12-21 21:40

 

В Украине с начала года стоимость круп резко выросла как на рынках, так и в магазинах.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На полках магазинов стоимость гречки выросла более чем на 23%. В ноябре килограмм крупы стоит более 46 грн., а в начале года – 37,5 грн. Килограмм пшена стоит более 18 грн. В то время как в январе за крупу просили 17,5 грн.

Рис вырос в цене почти на 15%: от 24,5 грн до более 28 грн за килограмм. Ячная крупа подорожала на две гривны: до 15 грн.

Изменились цены и на манную крупу. Если в январе килограмм стоил 16,2 грн, то уже в ноябре стоимость выросла почти до 17,7 грн.

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